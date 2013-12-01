"الحديد والصلب المصرية" تصدر توضيح سبب تأخر صرف أرباح العاملين

أكدت شركة الحديد والصلب، اليوم الأحد، فى بيان لها، أن عمالها لم يقوموا بالإضراب عن العمل ولا وقف الإنتاج والبيع كما تردد، فى اليوم السادس للاعتصام داخل مقر الشركة.

ويبلغ عدد العاملين خلال العام 11772 عاملاً وعاملة فى مختلف القطاعات الفنية والإدارية، كان مقررًا صرف حصة العاملين من الأرباح فى 3 نوفمبر الماضى بواقع 16 شهرًا.

وقال المحاسب محمد عبد الوهاب صقر فى بيان الشركة، إن الأخبار المنشورة حول تظاهر العاملين بالشركة صحيحة ولكن لا يوجد إضراب عن العمل والإنتاج، والبيع يسير بصورة طبيعية رغم المظاهرات ولم يحدث جديد حتى اليوم بالنسبة لقرار صرف الأرباح والأمر معروض على المهندس زكى عبده بسيونى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة للشركة.

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