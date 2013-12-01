مفاجأة .. السيسي يترشح للرئاسة

قال اللواء عبدالمنعم سعيد ، الخبير العسكري والاستراتيجي ، إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، يتمتع بصفات ومقومات تجعله قادرًا علي قيادة مصر خلال تلك الفترة الهامة.

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة ، أن السيسي منذ بدايته بالقوات المسلحة وهو يتمتع بصفات من أهمها قدرته علي كسب كل من يعرفه.





وأشار سعيد ، إلي أن السيسي نصح الرئيس المعزول أكثر من مرة بأن يستق عن جماعة الإخوان ، وأن مصر لا تحتما ما تقوم به الجماعة ، لافتًا إلي أنه في آخر لقاء له مع المعزول طُلب منه أن يترك سلاحه بالخارج ، ونفذ ذلك تقديرًا منه لمؤسسة الرئاسة.



وأكد سعيد، أننا نحتاج لبناء مصر من جديد ، واصفًا الدعوات التي تدعو لترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة بأنها علي حق ، قائلًا :" السيسي سيرضخ لإرادة الشعب ويترشح للرئاسة".

شبكةعيونالإخبارية

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