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الأمن يطارد المتظاهرين في ميدان طلعت حرب حتى العتبة

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الأمن يطارد المتظاهرين في ميدان طلعت حرب حتى العتبة الأمن يطارد المتظاهرين في ميدان طلعت حرب حتى العتبة

 

على الرغم من قنابل الغاز ومحاولات الامن تفريق المتظاهرين ، الا ان وقفة الطلاب مستمرة بميدان طلعت حرب  ،مرددين هتافات مناهضة للفريق  والشرطة.فيما قام الامن الأن بتفريق المتظاهرين من شباب الإخوان فارين في اتجاه منطقة العتبة واستمرت قوات الأمن في مطاردتهم .

وكانت قوات الأمن المركزى ،قد قامت  بإخلاء ميدان طلعت حرب .. فيما قام أصحاب المحال التجارية بإغلاقها خوفا من الاشتباكات .. بينما قامت قوات الأمن بإخراج العمال داخل محل “عرفة” بوسط البلد بعد التحقق من هويات العاملين فيه.

وأمر أحد قيادات الأمن المركزى الضباط والأفراد المتواجدين بالميدان بعدم إطلاق قنابل الغاز مرة اخرى على المتظاهرين ،والاكتفاء بإغلاق جميع الشوارع المؤدية لميدان “التحرير”.

 

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