محافظ بني سويف : تشكيل لجنة لتأمين مزلقانات السكك الحديدية

بني سويف : سيد عبد الغني

أصدر المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف قرارا بتشكيل لجنة لتأمين وحماية مزلقانات السكك الحديدية برئاسة السكرتير العام وتضم رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وإدارتي الحماية المدنية والمرور وهندسة هيئة السكك الحديدية والطرق والكباري لحل جميع المعوقات التي تقف عائقا أمام عمليات تطوير وتجديد وتأمين المزلقانات على مستوى المحافظة لتوفير السيولة المرورية اللازمة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين أثناء عبورهم لشريط السكة الحديد.



وخلال الاجتماع الذي عقده السكرتير العام للمحافظة لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة المحافظة وماتم اتخاذه من إجراءات لرفع كفاءة مزلقانات السكك الحديدية وتطويرها والتى يبلغ إجمالها 37 مزلقاناً حيث يوجد 35 مزلقانا على الخط الطولي ( القاهرة –أسوان ) بالإضافة إلى مزلقان الفيومي على طول( خط الواسطى – الفيوم ) ومزلقان الإبراهمية على طريق ( بني سويف – اللاهون ) فضلا عن مناقشة الاحتياجات الفعلية الخاصة بأعمال التطوير والخدمات المطلوب توفيرها.

أشار المهندس أحمد عبد الباسط رئيس قسم صيانة السكة الحديد إن هناك 10 مزلقانات تم الانتهاء من تطويرها بالإضافة الي 15 مزلقانا سوف يشملهم التطوير طبقا لخطة التطوير التي تقوم بها هيئة السكة الحديد ليصبح إجمالي عدد المزلقانات التي تم تطويرها بنطاق المحافظة 25 مزلقانا ، مضيفا أن هناك مزلقانات يكون من الصعب أجراء لها عملية تطوير حيث تتطلب رفع بعض المباني مثل مزلقان الغمراوي حيث أنه يحتاج لتوسعة بإزالة المسجد المقام بالقرب منه لتوسعته.

وتقرر تكليف لجنة لتحديد أماكن المطبات الصناعية المقرر تنفيذها وتوفير العلامات التحذيرية واللوحات الإرشادية ولافتات مسميات المزلقانات وتوافر الإنارة الكافية للرؤية الليلية وإنشاء أجراس كهربائية للتنبيه وبوابات آلية وأخرى يدوية وحواجز معدنية وصيانة القضبان لضمان سلامة المواطنين والحد من تكرار الحوادث.

شبكةعيونالإخبارية

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