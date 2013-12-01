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المحامى المنتدب يرفض الدفاع عن مغتصبى "زينة" ببورسعيد

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المحامى المنتدب يرفض الدفاع عن مغتصبى "زينة" ببورسعيد المحامى المنتدب يرفض الدفاع عن مغتصبى "زينة" ببورسعيد

أكد ناصر عبد العال عباس محامى الطفلة زينة المجنى عليها فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المستشار أحمد حمدى رئيس محكمة جنايات الأحداث وبحضور كلا من المستشارين خالد خض ومحيى عرفة، تأجيل القضية حتى 15 ديسمبر الحالى 2013، بعد أن رفض المحامى المنتدب القضية لبشاعة تقرير الطب الشرعى.

وقال ناصر عبد العال المحامى بالنقض، إن خالد حسن اللفات محامى المتهمين المنتدب من قبل هيئة المحكمة، رفض استكمال القضية ومواصلة الدفاع عن المتهمين، نظرا لبشاعة تقرير الطب الشرعى الذى يؤكد اغتصاب زينة المجنى عليها بالتناوب من قبل المتهمين.

وأكد عبد العال أن هيئة المحكمة انتدبت محامى من محكمة دمياط للإطلاع على تقرير الطب الشرعى، بعد أن رفضت نقابة المحامين تعيين آخرين للدفاع عنهما لما ارتكباه من جريمة بشعة أصابت الرأى العام بحالة من الاستنفار والمطالبة بإعدامهما.

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