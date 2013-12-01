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بالصور.. محافظ الدقهلية يكرم أصحاب الاحتياجات الخاصة فى اليوم العالمى للمعاقين

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كرم المهندس عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية، الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى اليوم العالمى للمعاقين، فى حضور الدكتور أحمد جمال الدين وزير التعليم الأسبق، ورئيس حزب ، وتوفيق عوض الله أمين حزب مصر بالدقهلية، ورئيسى حى شرق وغرب ورؤساء وأعضاء الجمعيات الخيرية ودور رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة البشرية.

وقال الشوادفى إن هذه ليست الإعاقة ولكن الإعاقة فى انعدام البصيرة وعدم وجود المحبة.

فنحن نريد مراجعة أنفسنا لنعود لله وحب مصر ولن تقوم مصر مرة أخرى إلا بالمحبة والعمل والعدل ولو عملنا جميعًا بنفس الروح التى آراها ستكون مصر أم الدنيا.

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مصر 365

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