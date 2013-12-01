النساء الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى

التدخين له آثار سلبية كثيرة يعلمها الجميع ولا أحد يستطيع التوقف، وعلى الرغم من أضراره الكثيرة نجد الكثير من النساء يلجأن للتدخين للتخفيف عن مشاكلهن ولا يعلمن أنهن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض نتيجة للتدخين، ومن ضمنها التهاب المفاصل الروماتويدى.

يقول الدكتور عادل محمود، أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بجامعة عين شمس، إن التدخين يؤدى إلى الإصابة التهاب المفاصل الروماتويدى وفى حالة الاستعداد الوراثى تكون الإصابة بالمرض مبكرا أكثر حدوثا، لافتا إلى أن التدخين يؤدى إلى زيادة إيجابية فى تحليل عامل الروماتويد ويقلل من استجابة مرض الروماتويد للعلاج.

ويضيف "عادل"، أن التدخين قد يؤدى إلى تنشيط بعض الجينات الموجودة فى بعض الأشخاص مما يساعد ذلك على ظهور مرض التهاب المفاصل الروماتويدى، مشيرا أن الأماكن الأكثر إصابة بالمرض تكون فى الأصابع والذراعين والركبتين والكاحلين ومفاصل أصابع القدمين.

يشير الطبيب أن النساء أكثر إصابة من الرجال للالتهاب المفاصل بنسبة تتراوح بين 3:1% ومن أعراضه الآلام وتورم بالقدمين وتيبس بالمفاصل خاصة عند الاستيقاظ من النوم، ويكون ذلك فى العقدين الثالث والرابع من العمر، مشيرا أن النساء المدخنات هن الأكثر إصابة بهشاشة العظام بعد سن اليأس.

ويوضح عادل محمود أن هناك بعض الأمراض التى يجب امتناع التدخين معها فمثلا مرض الالتهاب المناعى فى الأوعية الدموية يحدث الضيق فى الشرايين وقصور فى الدورة الدموية للأطراف ومرض التهاب المفاصل الروماتويدى.