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"كبر السن وهشاشة العظام" أهم أسباب طقطقة الأصابع والمفاصل

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"كبر السن وهشاشة العظام" أهم أسباب طقطقة الأصابع والمفاصل "كبر السن وهشاشة العظام" أهم أسباب طقطقة الأصابع والمفاصل

قد تسمع صوت مفاصل قدميك، دون أن تدرك ما السبب وراء تلك الطقطقة التى تشعر بها، وأحيانا تكون تلك الطقطقة مصحوبة بألم، مما يؤثر عليك.

يشير الدكتور هانى عبد الرحمن، استشارى أمراض العظام، إلى أن هناك عددا من الأسباب التى تؤدى لطقطقة الأصابع، قائلا، طقطقة المفاصل تحدث بسبب كبر السن، أو الإصابة بهشاشة العظام، مما يؤثر على المفاصل، ويسبب طقطقتها كالتهاب المفاصل، أو إصابة المفاصل بتكلسات، أو خروج جزء من العظام عن المفصل، مما يؤدى لسماع صوت الطقطقة.

وأضاف عبد الرحمن، أن البدانة تؤثر على المفاصل، فتسبب طقطقتها بجانب النشاطات الرياضية التى تحتوى على كمية كبيرة من العنف، طقطقة المفاصل، لذا يجب عدم إهمال الطقطقة التى تحدث بالجسم، ومراقبة الوزن بشكل يمكن الشخص من ملاحظة أى أعراض قد يتعرض لها الجسم.

جدير بالذكر أن طقطقة المفاصل تسبب انخفاضا حادا فى ضغط الدم، وقد تسبب الطقطقة خللا فى المفصل، مما يسبب عدم القدرة على حمل الأشياء على المدى البعيد، ويمكن أن تحدث الطقطقة بسبب التمزق الغضروفى، ويمكن التقليل من طرقعة المفاصل باللجوء لجلسات العلاج الطبيعى فى حالة تزايد صوت الطرقعة حتى يتم الوقوف على أهم الأسباب التى تتسبب فى صوت الطرقعة، وبالتالى تجنب أى أضرار للمفاصل.

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مصر 365