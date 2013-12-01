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البدوى يطالب بعدم تسليم مبنى الشورى لأي مؤسسة حكومية واعتبارة مبنى أثري

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البدوى يطالب بعدم تسليم مبنى الشورى لأي مؤسسة حكومية واعتبارة مبنى أثري البدوى يطالب بعدم تسليم مبنى الشورى لأي مؤسسة حكومية واعتبارة مبنى أثري

طالب الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد وعضو الخمسين فى نهاية جلسة التصويت الثانية اليوم، بعدم تسليم مبنى مجلس الشورى لأى من المؤسسات الحكومية واعتبارة مبنى أثرى، وفي سياق متصل رد علية عمرو موسى رئيس الخمسين مداعبًا وقال “أنه سوف يكون مقر لمجلس الشيوخ وسوف تكون رئيسًا فيه أو عضو يا دكتور سيد”.

وقال محمود بدر ممثل حركة تمرد بلجنة الخمسين بأنه يطالب بالاحتفاظ للعمال المؤقتين الغير معينين بالشورى بحقوقهم مثل الموظفين الأصليين بالمجلس فى المادة الانتقالية الخاصة بنقل موظفين الشورى إلى مجلس النواب مع الاحتفاظ بدرجاتهم، ورد علية موسى بأن الأمين العام المستشار فرج الدري سوف يضع ذلك فى الاعتبار.

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