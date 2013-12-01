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متعب: الأهلي يسعى لأكثر من البرونزية في مونديال الأندية

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متعب: الأهلي يسعى لأكثر من البرونزية في مونديال الأندية متعب: الأهلي يسعى لأكثر من البرونزية في مونديال الأندية

قال عماد متعب مهاجم الأهلي أن فريقه يسعى لتحقيق إنجاز يفوق برونزية مونديال الأندية 2006 حينما يشارك في نسخة 2013 التي تستضيفها المغرب ديسمبر المقبل.

ويبدأ الأهلي مشواره بمواجهة جوانزو إيفرجراند في ربع النهائي يوم 14 ديسمبر، وينتظر الفائز مواجهة بايرن ميونيخ.

ولم يسبق للأهلي الذي يشارك في البطولة للمرة الخامسة أن حقق إنجازا أفضل من برونزية مونديال 2006.

وقال متعب للموقع الرسمي للأهلي: "أطمح في المشاركة الرابعة لي بمونديال الأندية لتقديم عرض راقي يليق باسم الأهلي، و تحقيق إنجاز أفضل من المركز الثالث الذي حققه الأهلي من قبل في كأس العالم، فكرة القدم لا تعترف بالمستحيل".

وتابع "مواجهة جوانزو هي المفتاح نحو نتيجة ايجابية في البطولة، وأتوقع ألا يختلف أداء الفريق الصيني عن المدرسة اليابانية التي احتك بها الأهلي من قبل في عدد من المباريات السابقة".

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