حكومة تايلاند تطالب سكان بانكوك بالبقاء في منازلهم ليلًا

طالبت حكومة تايلاند، الأحد، سكان بانكوك بالبقاء في منازلهم من الساعة 10 مساء وحتى 5 صباحًا، عقب هجوم محتجين يسعون للإطاحة برئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا، على مؤسسات حكومية.

وقال نائب رئيس الوزراء، براشا برومنوك، في كلمة بثها التليفزيون: «بعد الساعة 10 مساء وحتى 5 صباحًا فإننا نطالب الناس إن لم تكن لهم ضرورة بالبقاء في منازلهم من أجل سلامتهم حتى لا يكونوا ضحايا للمحرضين»، ولم يحدد ما إذا كان هذا ينطبق على مناطق محددة فقط.

وقتل 4 أشخاص وأصيب عدد آخر في أعمال عنف في العاصمة خلال مطلع الأسبوع، أثناء مظاهرات للمعارضة تطالب بتنحي الحكومة.