حبس سفاح الأقصر ومساعده 4 أيام على ذمة التحقيق‎

قررت النيابه الجزئيه برئاسة المستشار محمد عبدالشكور حبس (محمود محمد مليك وشهرته السفاح- وذراعه الايمن وليد محمد شاكر )4أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما فى واقعة القتل الشهيرة التى حدثت بقرية “نجع البركة” بقامولا بالبر الغربى بالاقصر.

وكانت مديرية أمن الأقصر، قد أجبرت “السفاح” وذراعه الأيمن على تسليم أنفسهم للمديرية بعد تضيق الخناق عليهم من قبل قوات الأمن.

وتلقى اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر إخطارا من اللواء عصام الحملى مدير البحث الجنائى بالأقصر يفيد بقيام ” محمود مجمد مليك ” وشهرته السفاح ” ومساعده وليد محمد شاكر” بتسليم أنفسهم إلى مركز شرطة القرنة بعد تضيق الخناق عليهم من قبل قوات الشرطة التى بدأت بشن حملات مستمرة على الأوكار التى يترددون عليها.

يذكر أن منطقة القرنة شهدت خلال العامين الماضيين ما يزيد عن 20 واقعة اختطاف وقطع طرق وتهديد بالأسلحة لمواطنين وممتلكاتهم من سيارات وغيرها، والحصول على فدية بمبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراح المختطفين،إذ كان آخرها اختطاف تلميذة بالابتدائي وقبطيين من داخل ورشتهما التي يعملان بها إلى جانب أحد أقارب عضو سابق بمجلس الشعب.