طرد طارق الحديدى رئيس شركة "ميدتاب" من مكتبه بسبب تخفيضه مكافآت العاملين

علمت "اليوم السابع" أن العاملين بشركة "ميدتاب" قاموا بطرد رئيس الشركة المهندس طارق الحديدى، بسبب تخفيضة لمكافآت العاملين ربع السنوية، وترديد بعض العاملين حول اتجاه لتخفيض الأرباح السنوية للعاملين مما دفع العاملين إلى اقتحام مكتبه وطرده من مقر الشركة.

كان أسامة كمال وزير البترول السابق قد أصدر قراراً بعودة المهندس طارق الحديدى رئيساً لشركة ميدتاب، وإنهاء إعارته كوكيل أول بوزارة البترول للغازات الطبيعية.

وكان طارق الحديدى أحد المقربين من وزير البترول السابق المهندس سامح فهمى، والذى قام بتعيينه رئيسا لشركة "ميدتاب"، ثم ندبه وكيلا لوزارة البترول، ثم قام بنقله إلى العديد من المواقع منها نائبا للرئيس الهيئة العامة للبترول، ونائبا لرئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس".

وظل الحديدى مثار اهتمام كبير، خاصة أنه بدأ ترقياته فى الأربعين من عمر، وهو غير المعتاد عليه فى قطاع البترول.