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وزير البترول يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق فى وقائع طرد رئيس "ميدتاب"

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وزير البترول يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق فى وقائع طرد رئيس "ميدتاب" وزير البترول يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق فى وقائع طرد رئيس "ميدتاب"

قالت مصادر حكومية، إن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، يجتمع حاليا بعدد من كبار المسئولين بقطاع البترل بمقر الشركة القابضة للبتروكيماويات، للتوصل إلى حلول عاجلة للأزمة الدائرة بين رئيس شركة "ميدتاب" المهندس طارق الحديد والعاملين والذين قاموا بطرده من مكتبه بمقر الشركة اليوم.

وأكدت المصادر أن وزير البترول أصدر قرارا بالتحقيق فيما حدث اليوم من تجاوزات العاملين، وطرد المهندس طارق الحديدى من مقر الشركة، ورفع تقرير حول الأسباب التى دفعت العاملين إلى طرده.

وكان العاملون بشركة ميدتاب قد قاموا بطرد رئيس الشركة المهندس طارق الحديدى، بسبب تخفيضه لمكافآت العاملين ربع السنوية، وترويج البعض لوجود اتجاه لتخفيض الأرباح السنوية للعاملين مما دفع العاملين إلى اقتحام مكتبه وقاموا بطرده من مقر الشركة.
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