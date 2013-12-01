الداخلية: عناصر مندسة دخلت تظاهرة مصرح لها بميدان التحرير لترفع شعارات رابعة

قال مسئول المركز الإعلامى بوزارة الداخلية أن المتابعة الأمنية قد رصدت قيام عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بالتواجد بميدان التحرير عصر اليوم الأحد ..وسط التظاهرة المصرح بها للناشط محمد عادل..رافعين شارات رابعة العدوية وذلك بالمخالفة للقانون.

> وأضاف بيان الداخلية أنه بالتواصل مع الناشط محمد عادل قرر أن تلك المجموعات إندست وسط المتظاهرين وأنه لم يدعوهم للمشاركة فى التظاهرة .. موضحا أنه تم إتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لفض المظاهرة وفق ما كفلة القانون .