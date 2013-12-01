تحويل مسار عدد من طائرات الملكية الأردنية نتيجة سوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الأحد, أنها اضطرت إلى تحويل مسار خمسة من رحلاتها إلى مطارى العقبة جنوب المملكة وماركا فى عمان بسبب الغبار الكثيف الذى أحاط بمطار الملكة علياء الدولى جنوب عمان.

وقال مصدر فى الشركة لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن "الغبار الكثيف الذى أحاط بمنطقة مطار الملكة علياء الدولى منذ صباح اليوم الأحد, أدى إلى تحويل مسار خمس رحلات تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتهبط فى مطار عمان المدنى بماركا ومطار الملك الحسين الدولى فى العقبة".

وأوضح أن "تدنى مدى الرؤية الناتج عن الأتربة وكثافة الغبار دفع مركز التحكم بالعمليات الجوية فى الملكية إلى اتخاذ القرار بتحويل مسار رحلة أبو ظبى عمان للهبوط فى مطار عمان المدنى فى ماركا، فيما هبطت فى مطار الملك الحسين الدولى فى العقبة كل من الطائرات القادمة إلى عمان من دبى وبيروت والسليمانية وبغداد".

وبحسب المصدر فإن "الطائرات بدأت بالعودة إلى مطار الملكة علياء الدولى مع ساعات عصر اليوم بعد تحسن مدى الرؤية وارتفاعه إلى الحدود اللازمة لعمليات الهبوط".

جدير بالذكر أن الملكية الأردنية يتألف أسطولها من أكثر من ثلاثين طائرة وتنظم رحلات جوية إلى 60 وجهة حول العالم.