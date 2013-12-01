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مصدر أمنى: الإنتربول يعد ملفًا باتهامات عاصم عبد الماجد لملاحقته دوليًا

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مصدر أمنى: الإنتربول يعد ملفًا باتهامات عاصم عبد الماجد لملاحقته دوليًا مصدر أمنى: الإنتربول يعد ملفًا باتهامات عاصم عبد الماجد لملاحقته دوليًا

عاصم عبد الماجد

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الانتربول المصرى يعد الأوراق الخاصة بملف الاتهامات الموجهة الى عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية؛ وذلك تمهيدا لاعداد النشرة الحمراء لملاحقته في كل الدول الاعضاء في منظمة الانتربول الدولى على مستوى العالم للقبض عليه واعادته الى بعد ارسال ملف الاسترداد.
> وأوضح المصدر الأمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد – أن عبدالماجد مدرج على قوائم ترقب الوصول بجميع المطارات والموانئ، وصادر ضده العديد من أوامر الضبط والإحضار فى العديد من القضايا، من بينها التحريض على العنف بميدان رابعة العدوية والتحريض على اقتحام قسم شرطة كرداسة.
> أضاف المصدر أنه سيتم الاستفسار من السفارة القطرية بالقاهرة عما اذا كان عبدالماجد متواجدا فى قطر حسبما تردد أم لا، لافتا فى الوقت نفسه الى عدم وجود اتفاقية لتبادل تسليم المجرمين والمتهمين بين مصر وقطر.

أ ش ا

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