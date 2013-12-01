8 عروض أولى لأفضل إنتاجات السينما الخليجية في "مهرجان دبي السينمائي الدولي" العاشر

أعلن "مهرجان دبي السينمائي الدولي"، اليوم، قائمة الأفلام التي ستُعرض ضمن برنامج "أصوات خليجية"، الذي سيُلقي الضوء على أفضل أعمال السينما الخليجية، التي تمّ إنتاجها هذا العام. ففي ظلّ التطوّر السريع الذي يشهده المجتمع السينمائي في دول الخليج العربي، ترتفع قيمة الأعمال، وقدرتها على توصيل رؤى لم تكن مطروقة، في السابق، حول الحياة والمجتمع الخليجيين.

وحول الأفلام التي ستُعرض ضمن برنامج "أصوات خليجية"، قال مسعود أمر الله آل علي؛ المدير الفني لـ"مهرجان دبي السينمائي الدولي": "تزخر منطقة الخليج بالكثير من المواهب السينمائية، ونحن على تواصل دائم معهم، من خلال برنامج "أصوات خليجية"، ومنصّات أخرى، مثل "مهرجان الخليج السينمائي". ومن هنا يمكننا القول إن التجربة الخليجية، تشهد نموّاً إيجابياً بقيادة مبدعين من مخضرمي وشباب المنطقة."

تشارك نايلة الخاجة؛ بفيلم "ثلاثة"، حول خالد الذي لم يتجاوز التاسعة من عمره. هو من عائلة مستقرة، يشارك أخته الكبرى ريم ألعابه، وتربطهما علاقة وطيدة وسعيدة. ثم تبدأ علامات الاضطراب النفسي والعنف بالظهور على خالد. وفي صباح أحد الأيام يصبح خالد تهديداً حقيقياً لحياة ريم.

من الكويت، يشارك المخرج فيصل الدويسان بفيلم "حلم"، الذي يقترب من وسادة عامر لنطّلع على المنام الذي يراه كل ليلة، إذ تظهر زوجته رنا برفقة رجل آخر لا يعرفه. وفي بحثه عن معاني هذا المنام الغريب، يخلص إلى أن زوجته قد تكون على علاقة مع رجل آخر، ليبدأ بالتساؤل إن كان ما يراه في الحلم يحدث في الواقع.

إلى بلاد الرافدين، والمخرجة العراقية؛ فرات الجميل بفيلم "ليل بغداد"، الذي تدور أحداثه في عاصمة الرشيد، و من أجواء التشويق والرعب، إلى الدراما العائلية و"تشولو"، للمخرجة العُمانية مُزنة المسافر.

نعود مجدداً إلى أجواء الإثارة والتشويق، وفيلم "حورية وعين" للمخرجة السعودية شهد أمين، لنكتشف مع حنان، التي تتجاوز العاشرة من عمرها، سرّ والدها، فهو يخطف الحوريات ويبيع أذيالهن في السوق. تمكّنت حنان، في أحد الأيام، من تخليص إحدى الحوريات وإعادتها إلى البحر، ومن وقتها لم تعد حنان قادرة على ذرف أي دمعة.

من الإمارات أيضاً، يشارك المخرج أحمد زين بأول فيلم روائي طويل من إخراجه بعنوان "مزرعة يدّو"، الذي تدور أحداثه حول ياسر، وأصدقائه الذي يقررون قضاء إجازة نهاية الأسبوع في مزرعة جدته،.ستكون إجازة ممتعة وسعيدة، ولكنها قد تبدو غريبة ومزعجة، عندما يواجهون بعض الأحداث الغامضة.

يتطرّق المخرج والكاتب العراقي رزكار حسين إلى انعكاسات الأوضاع الراهنة في بعض الدول العربية على المجتمع، من خلال فيلم "رحل النهار"، الذي تدور أحداثه حول نسرين التي تعيش قصة حبّ في زمن الصعاب إلى قصة واقعية مع الممثلة والمخرجة آلاء شاكر، وفيلمها "هذه ليلتي"، حيث الأحلام تُقتل في زمن الحروب، والعقول يُسلب منها ما تبقّى. "ليلى" فتاة في عمر الزهور، تواجه ما يحمله المجتمع من حقد وكراهية، و"عصام" شاب يستغل الفوضى للانتقام لشهوته وتعصّباته الزائفة، إنها قصه حقيقية، لواقع مؤلم.