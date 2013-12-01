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محمد عساف إلى القفص الفضي قريباً

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محمد عساف إلى القفص الفضي قريباً محمد عساف إلى القفص الفضي قريباً

من المتوقع قريباً أن يعلن الفنان محمد عساف، خطوبته من شابة فلسطينية في واشنطن، هذا ما كشفته مصادر مقربة من عائلة العروس، وصرحت أن عساف توجه إلى واشنطن للقاء عائلة الفتاة تمهيداً لإعلان خطوبته عليها.
العروس هي ابنة أخ سفير فلسطين في كندا، وهي مقيمة في واشنطن مع والدتها، التي تعمل في المنظمة العربية الأميركية لمناهضة التمييز .
يذكر أن عساف موجود منذ أسبوع في الولايات المتحدة، حيث شارك في مؤتمر منظمة الشبيبة الفلسطينية الأميركية في دالاس بولاية تكساس، هذا ولم يتم الإدلاء بأي تصريحات من قبل عائلته بخصوص هذا الموضوع.

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