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عابد فهد يقبل يد الياس الرحباني والأخير يسأل:من هو هذا الفنان؟

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عابد فهد يقبل يد الياس الرحباني والأخير يسأل:من هو هذا الفنان؟ عابد فهد يقبل يد الياس الرحباني والأخير يسأل:من هو هذا الفنان؟

لا يزال حفل "البياف" لتكريم الفنانين اللبنانيين والعرب الذي أقيم الأسبوع الماضي في بيروت، يثير اهتمام المتابعين نظراً لما حفل به من أحداث، ومن مواقف بين الفنانين نرصد لكم موقفاً منها، وهو موقف محرج تخطاه الفنان عابد فهد بذكاء.
تزامن دخول الفنان عابد فهد إلى الصالة حيث أقيم الحفل، مع دخول الفنان الياس الرحباني. وما أن التفت عابد فهد وشاهد الياس الرحباني حتى تقدّم منه منحنياً على يده مقبّلاً إيّاها. فتفاجأ الياس من عابد قائلاً له: «لا.... له له...» فقال له عابد: «أنتم عظماء الفن الرحباني». وبعدما انتهى السلام بينهما وابتعد عابد فهد، تقدّم الياس الرحباني من «سيدتي» قائلاً لها هامساً: «من هذا الشخص الذي قبّل يدي، مضيفاً، والله لا أعرفه». فقالت له «سيدتي»: «هل من المعقول لم تعرفه؟ إنه الفنان السوري عابد فهد». فقال: «ماذا يفعل، هل هو مغنّ»؟ قالت له «سيدتي» إنه نجم الدراما السورية.
ولمّا قالت «سيدتي» لعابد فهد «إنّ الياس الرحباني لم يعرفك»، ردّ عابد بكل أدب: «المهم أنني أعرفه جيداً، وعندما قبّلت يده قبّلت اليد التي صنعت الفن الفيروزي الرحباني».

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