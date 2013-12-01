فيArabs Got Talent نجوى كرم تردّ على شائعة زواجها من علي جابر

بعد الانفجار المدويّ الذي نتج عن نشر نجوى كرم صورة عناقها مع علي جابر على موقعها الخاص على "توتير"، وبعد أن سرت كالنار في الهشيم شائعة زواجهما المرتقب، اكتفت نجوى بالتلميح في الحلقة ما قبل الأخيرة من برنامج Arabs Got Talent إلى الشائعات التي طالتها وصديقها علي وكأنها نست أنها هي من كانت السبب، وربما من دون قصد، وراء كل تلك البلبلة التي جعلت منها "الحدث" الفني الأبرز الذي طغى على سواه من الأخبار الفنية طيلة الأسبوع الفائت، وذلك لأنها هي من نشرت الصورة على موقعها الخاص على "توتير".

غناء شمة حمدان

في كل الأحوال كانت نجوى مضيئة بالفستان الأخضر في الحلقة الأخيرة من العروض المباشرة والتي تمّ افتتاحها بالاحتفال بفوز دبي بتنظيم دبي expo 2020 من خلال الكلمة التي ألقاها علي جابر بالمناسبة باسمه وباسم الشيخ الوليد البراهيم وفريق "أم بي سي" حيث وجّه تحية إلى دبي وحاكمها وشعبها. كما أدت الفنانة شمة حمدان أغنية وطنية تتماشى مع أجواء الحدث.

ثمانية مشتركين سيعتلون الخشبة في الأسبوع المقبل، لاستعراض مواهبهم والتي ستخوّل واحداً منهم فقط الفوز بلقب "موهوب العرب" بعد أن انضمّ هذا الأسبوع نائل جمّال ومحمد بيومي إلى المشتركين الستة الذين تأهلوا للمنافسة على اللقب خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

انتقادات أعضاء لجنة التحكيم

لم يتمكن فريق Galaxy group بالرغم من الاستعراض الذي قدمه من حصد التصويت الذي يؤهله للمنافسة على اللقب، أما وائل عبد الهادي الذي يرسم بالمقلوب، فلم يفلح بانتزاع إعجاب علي جابر عندما رسم بورتريه مارلين مونرو، عندما أشار أنه اعتقد أنه لـ ريتا هيوارث. الطفل أصيل هزيم الذي غنى لأم كلثوم بصوته الرائع وأدائه المتميز، كان نصيبه انتقادات أعضاء لجنة التحكيم التي طلبت منه أن يركز على لفظ مخارج الحروف بشكل جيد، أما نجوى كرم فنصحته بعدم "المزايدة"على أم كلثوم، أما حجّي فبدا في أسوأ أحواله عندما قدم وصلته على موسيقى "الهيب هوب" بطريقة غير احترافية، وبصوت أجش جعل أعضاء اللجنة يوجهون له ملاحظات قاسية جداً، عندما قالوا له إنه كان مخيباً للآمال، وكان من الأفضل له أنه استعرض أداءه كممثل وليس كمغني واعتبروا أنه نسي الكوميديا وركز على الغناء، ولكن أحمد حلمي وعده بأن يشركه بدور في فيلمه المقبل. بدوره لم ينجح المشترك محمودx بكسب التحدي مع علي جابر. أما فريق Bled”art فكان محترفاً في الاستعراض الذي قدمه والذي جعله يحصد نسبة عالية من تصويت الجمهور لم تشفع له عندما وصل الأمر إلى تصويت أعضاء اللجنة، حيث فضّل علي جابر ونجوى كرم وأحمد حلمي منح أصواتهم لمنافسه نائل جمال، ولم يصوّت له سوى ناصر القصبي.

اتهام علي جابر لزملائه

علي جابر كان عفوياً وصريحاً وتحدث بعيداً عن المجاملة حتى مع زملائه في اللجنة. فهو اتهمهم بأنهم لم يفهموا رسالة نائل جمّال من خلال العرض الاستعراضي الذي قدمه على أوتار عود أبيه، فنجوى وناصر أشارا إلى أنهما كانا يفضلان لو أنه أكمل الاستعراض مع القناع على وجهه الأمر الذي جعل العميد يقول لهما "لم تفهموا رسالته لأنكما لا تعيشان في الغربة".

اللافت في هذه الحلقة كان دعوة المشتركين إلى التغريد للفوز بهدية سيقدمها كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم الأربعة كتذكار منه إلى الشخص الذي يفوز بها. أحمد حلمي تنازل عن خاتمه وناصر القصبي عن سبحته ونجوى كرم عن مرآتها الصغيرة وعلي جابر عن النظارتين اللذين يرتديهما عندما يمارس الرياضة على الكورنيش عندما يتواجد في لبنان.