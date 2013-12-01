وفاة الممثل الأمريكي Paul Walker في حادث اصطدام سيارة

توفي الممثل الأميركي Paul Walker الذي اشتهر بسلسلة أفلام "Fast & Furious"، الذي أدى فيه دور العميل السري Brian O'conner، في حادث اصطدام سيارته في ولاية كاليفورنيا، حسب تصريح وكيله الإعلامي.

Walker البالغ من العمر 40 عاماً كان برفقة صديق له في سيارته عندما وقع حادث الاصطدام في شمالي لوس أنجلس. وكان تحديداً في طريقه لحضور حفل خيري وقت وقوع الحادث.

وحسب شرطة لوس أنجليس أنها استجابت لنداء بوقوع اصطدام، لتجد ألسنة اللهب تشتعل في السيارة، ووجدت شخصين في داخلها أعلنت وفاتهما في موقع الحادث.

ثم أظهرت الصور حطاماً محترقاً لسيارة من نوع بورش سبورت على جانب الطريق.

يذكر أن Paul Walker قام ببطولة فيلم دراما التشويق "ساعات" الذي ستطلق عروضه هذا الشهر.