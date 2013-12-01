عصام الأمير يعتمد قرار تخفيض العلاج بالرعاية الطبية بماسبيرو

اعتمد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير قرار مجلس الأعضاء المنتدبين بتخفيض ما يتحمله العاملين بالاتحاد من 10 % إلي 5 % عند صرف أدوية الأمراض المزمنة، وما يتحملونه عند صرف الأدوية العادية من 75 % إلى 50 %.

جاء القرار لتخفيف الأعباء عن العاملين بعد مناقشة المجلس لتقرير عرضه على الأمين العام محمد أحمدين عن الرعاية الطبية، والذي أوضح فيه أنه في منتصف 2014 سوف يتحقق التوازن بالرعاية بين الموارد والمصروفات بعد تصفية جميع المديونيات طبقاً للجدولة التي بدأت منتصف 2012 لدفع متأخرات المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع الاتحاد.

كما أوضح أن الرعاية الطبية بالاتحاد تخدم (43 ألف) مشترك من بينهم (5 آلاف) بالمعاش.

وتبلغ مصروفات الرعاية الطبية في المتوسط 70 مليون جنيه سنوياً تشمل العلاج العادي وعلاج الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والتحويلات للمراكز الطبية وتتلقى الرعاية دعماً من الاتحاد يُعادل ثلثي المبلغ والباقي حصيلة اشتراكات ومساهمات العاملين.

وتدرس الرعاية الطبية حالياً سبل رفع مستوى جودة الخدمات الطبية وتقديم خدمات إضافية خلال العام القادم من خلال دراسة طبية وفنية ومالية يُعدها الخبراء والمتخصصون من أجل صالح العاملين بالاتحاد.

أ ش أ