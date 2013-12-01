أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق :التحالف الدولي ضد داعش لم يحقق أهدافه في القضاء على التنظيم -
مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

عصام الأمير يعتمد قرار تخفيض العلاج بالرعاية الطبية بماسبيرو

Google+ Print
عصام الأمير يعتمد قرار تخفيض العلاج بالرعاية الطبية بماسبيرو عصام الأمير يعتمد قرار تخفيض العلاج بالرعاية الطبية بماسبيرو

عصام الأمير

اعتمد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير قرار مجلس الأعضاء المنتدبين بتخفيض ما يتحمله العاملين بالاتحاد من 10 % إلي 5 % عند صرف أدوية الأمراض المزمنة، وما يتحملونه عند صرف الأدوية العادية من 75 % إلى 50 %.

جاء القرار لتخفيف الأعباء عن العاملين بعد مناقشة المجلس لتقرير عرضه على الأمين العام محمد أحمدين عن الرعاية الطبية، والذي أوضح فيه أنه في منتصف 2014 سوف يتحقق التوازن بالرعاية بين الموارد والمصروفات بعد تصفية جميع المديونيات طبقاً للجدولة التي بدأت منتصف 2012 لدفع متأخرات المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع الاتحاد.

كما أوضح أن الرعاية الطبية بالاتحاد تخدم (43 ألف) مشترك من بينهم (5 آلاف) بالمعاش.

وتبلغ مصروفات الرعاية الطبية في المتوسط 70 مليون جنيه سنوياً تشمل العلاج العادي وعلاج الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والتحويلات للمراكز الطبية وتتلقى الرعاية دعماً من الاتحاد يُعادل ثلثي المبلغ والباقي حصيلة اشتراكات ومساهمات العاملين.

وتدرس الرعاية الطبية حالياً سبل رفع مستوى جودة الخدمات الطبية وتقديم خدمات إضافية خلال العام القادم من خلال دراسة طبية وفنية ومالية يُعدها الخبراء والمتخصصون من أجل صالح العاملين بالاتحاد.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا