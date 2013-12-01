طالبات الإخوان تفترشن الأرض أمام مكتب عميدة "دراسات أزهر الزقازيق"

أعلنت طالبات كليتى الدراسات الإسلامية، واللغة العربية بنات بجامعة الأزهر، فرع الزقازيق، المنتمون لجماعة الإخوان، الاعتصام اعتراضا على الاعتداء عليهن خلال اشتباكات وقعت بينهن وبين موظفات بالجامعة.

ويفترش الآن العشرات من الطالبات الأرض أمام مكتب عميدة كلية الدراسات الإسلامية، الدكتورة "آمال كامل"، ومنعوها من الخروج حتى يتم إخراج الموظفات اللاتى اعتدين عليهن على حد زعم الطالبات وقامت الطالبات المعتصمات بالهتاف ضد الدولة والجيش والجامعة.

كانت وقعت اشتباكات بالأيدى بين عدد من الموظفات ومسئولى الأمن، وطالبات طرف أول وطالبات إخوانيات طرف ثانى خلال وقفة إخوانية للتنديد بمقتل طالبة هندسة القاهرة، وحبس فتيات حركة "7 الصبح".

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