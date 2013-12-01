النقابات المستقلة بالسويس تعلن تضامنها مع عمال "الحديد والصلب"

قال محمد الجمال المنسق الإعلامى للنقابات المستقلة بالسويس، اليوم، أن مجلس وأعضاء النقابة بالكامل يعلنون تضامنهم مع عمال الحديد والصلب " المصرية " فى تحقيق حقوقهم المشروعة إداريا وماليا .

وأضاف الجمال، فى بيان إعلامى، أنهم يطالبون الحكومة بالنظر لمطالب العمال فى تطهير الفساد لكى يستمر العمل فى جو نظيف .

وتابع البيان، "أن نقابات السويس ترفض قانون التظاهر الذى يجرم الإضراب عن العمل للمطالبة بالحقوق المشروعة، والإضراب هو حق أصيل لكل شخص يشعر بالظلم " .

كان عمال شركة الحديد والصلب المصرية، نظموا وقفة للمطالبة بتحقيق مطالب إدارية لهم ، ويطالبون وزير القوى العاملة التدخل لتحقيقها .

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