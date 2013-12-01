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النقابات المستقلة بالسويس تعلن تضامنها مع عمال "الحديد والصلب"

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النقابات المستقلة بالسويس تعلن تضامنها مع عمال "الحديد والصلب" النقابات المستقلة بالسويس تعلن تضامنها مع عمال "الحديد والصلب"

قال محمد الجمال المنسق الإعلامى للنقابات المستقلة بالسويس، اليوم، أن مجلس وأعضاء النقابة بالكامل يعلنون تضامنهم مع عمال الحديد والصلب " المصرية " فى تحقيق حقوقهم المشروعة إداريا وماليا .

وأضاف الجمال، فى بيان إعلامى، أنهم يطالبون بالنظر لمطالب العمال فى تطهير الفساد لكى يستمر العمل فى جو نظيف .

وتابع البيان، "أن نقابات السويس ترفض قانون التظاهر الذى يجرم الإضراب عن العمل للمطالبة بالحقوق المشروعة، والإضراب هو حق أصيل لكل شخص يشعر بالظلم " .

كان عمال شركة الحديد والصلب المصرية، نظموا وقفة للمطالبة بتحقيق مطالب إدارية لهم ، ويطالبون وزير القوى العاملة التدخل لتحقيقها .
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مصر 365

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