"فكرة تبنى وطن" حملة لتنمية أفكار الشباب بجامعة القناة بالإسماعيلية

دشن مجموعة شباب من جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، حملة "فكرة تبنى وطن"، بهدف تجميع أفكار الشباب وتنميتها، بمشاركة الطلاب وأساتذة الجامعات، وذلك لخدمة المحافظة.

وتهدف الحملة، لتكوين كوادر شبابية جديدة قادرة على العطاء، وزيادة خبرات الطلاب، وذلك بمشاركة جميع الكليات داخل الحملة، فيما تولى اهتمامها بالمشاريع المطروحة لتنمية المحافظة فى قطاعات السياحة، والزراعة، و البحث العلمى، والطاقة، والمياه، والبيئة والاقتصاد.

وأكد المكتب التنفيذى للحملة، أنه وضع شعارا للحملة تحت اسم" الحرية للأفكار.. الحرية للإبداع"، مشيرين إلى أن الحملة ليس لها اتجاه سياسى أو دينى أو حزبى، وأنها تعمل فقط لخدمة الشباب، وتنمية أفكارهم.