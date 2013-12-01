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رئيس القابضة لاستصلاح الأراضى يطالب الدولة بـ180مليونا لإصلاح معدات الشركة

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رئيس القابضة لاستصلاح الأراضى يطالب الدولة بـ180مليونا لإصلاح معدات الشركة رئيس القابضة لاستصلاح الأراضى يطالب الدولة بـ180مليونا لإصلاح معدات الشركة

طالب المهندس سعيد طه، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، الدولة، باعتماد خطة لإصلاح الشركة، وإسناد أعمال لها، بما يضمن استمرار عملها.

وقال طه فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "يجب توفير رواتب للعاملين ومنحها فترة سماح لمدة 5 سنوات، لسداد التأمينات المستحقة للعاملين، والتى تصل لـ77 مليون جنيه، وجدولة الضرائب المستحقة على الشركة والتى تصل إلى 850 مليون جنيه".

كما طالب طه بتخصيص 180 مليون جنيه، لإعادة إصلاح وتشغيل المعدات الخاصة بالشركات.

كان الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، التقى كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، اليوم الأحد بمقر وزارة الزراعة، فى حضور رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، المهندس سعيد طه، وعدد من نقباء الشركات، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مشاكل العاملين بـ6 شركات لاستصلاح الأراضى، بعد توقفها عن العمل، والتوصل لحل، بالإضافة إلى وضع خطة مستقبلية لفتح آفاق عمل جديدة لهم فى الداخل والخارج وتوسيع مجال نشاط الشركات بما يمكنهم من تحسين أوضاعهم وتسديد المديونيات التى عليهم والمساهمة فى الاقتصاد القومى.

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مصر 365