مها الرباط: مهتمون بتطبيق توصيات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية

قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تُولى اهتماماً بالغاً بتطبيق توصيات مكافحة العدوى، بالمنشآت الصحية التابعة لها، وذلك فى إطار تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض المصرى، وخفض معدلات الإصابة والوفيات المرتبطة بالعدوى المكتسبة والمرتبطة بتقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات.

وأشارت "الرباط" إلى أنه تم تطبيق نظام جديد لرصد العدوى المكتسبة داخل مستشفيات وزارة الصحة، أدى إلى خفض المعدل السنوى للتحول السيرولوجى لفيروس (سى) لمرضى الغسيل الكلوى من 27.9% فى عام 2003 إلى 2.6% فى عام 2012.

كما أدى إلى خفض المعدل السنوى لحدوث العدوى الجراحية خلال عام 2012 إلى 1.4%، بالإضافة إلى خفض المعدل السنوى لحدوث عدوى موضع تركيب الكانيولات الوريدية خلال عام 2012 إلى1.1%.

وأضافت الرباط بأن نسبة التغطية لتطعيم الفريق الصحى من أطباء وتمريض وفنيين وعمال إضافة إلى مرضى الغسيل الكلوى، الأكثر تعرضاً للعدوى، ضد مرض الالتهاب الكبدى الفيروسى (بى) قد بلغت (71.2%) فى نهاية يونيو الماضى.

فيما أوضحت وزيرة الصحة، أن الوزارة انتهجت عددا من الاستراتيجيات لتنفيذ أهداف البرنامج القومى لمكافحة العدوى، حيث قامت بإنشاء الهيكل التنظيمى للتخطيط والتطبيق والإشراف والمتابعة على أعمال مكافحة العدوى على كافة المستويات، إضافة إلى طباعة وتحديث أدلة مكافحة العدوى "الدليل القومى لمكافحة العدوى، والدليل الإرشادى لأفراد الفريق الصحى، ودليل سياسات مكافحة العدوى، ودليل ترصد عدوى المنشآت الصحية"، وتوزيعها على جميع المنشآت الصحية.

كما دربت وزارة الصحة أفراد الفريق الصحى على مستوى جميع المنشآت الصحية بالجمهورية على كيفية تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وبلغ عددهم أكثر من 13 ألف طبيب و19 ألفا و703 ممرضات و478 مديرا ووكيلا بالوزارة، و344 طبيبا و389 ممرضة بوحدات الغسيل الكلوى، إضافة إلى 4496 ممرضة بوحدات الرعاية الأساسية، و44 طبيبا و72 ممرضة بالمستشفيات الجامعية، كما دربت 31 طبيبا و42 ممرضة بالمستشفيات الخاصة.

ودربت الوزارة 46 طبيبا وممرضة بمستشفيات ليبيا فى إطار التعاون مع الدول العربية فى الشمال الأفريقى، إضافة إلى تدريب 35 طبيبا وممرضة بمستشفيات أثيوبيا فى إطار التعاون مع دول حوض النيل.

وفى السياق ذاته بدأت وزارة الصحة والسكان فى تنفيذ البرنامج التدريبى للدبلوم المهنى لمكافحة العدوى وعلم الوبائيات لمدة عام لـ90 دارسا.

وفى الوقت نفسه تفعِّل الوزارة الإشراف والمتابعة لمؤشرات الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، حيث تقوم إدارة مكافحة العدوى بالوزارة بالمرور الدورى على المنشآت الصحية وتقييم التزام الفريق الصحى لإجراءات مكافحة العدوى وعمل بيان تقييم إحصائى لكل منشأة صحية.