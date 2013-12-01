آشتون: قانون التظاهر ينتهك حقوق المصريين

أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون عن قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان وتطبيق قانون التظاهر الجديد في مصر.

وبحسب قناة روسيا اليوم جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم اشتون اليوم أن “الممثلة العليا تابعت بقلق كبير التقارير حول الأحداث الأخيرة في مصر”، معتبرة أن استخدام القوة والأحكام القاسية تعيق انتقال البلاد إلى الديمقراطية.

وأضاف البيان الذي نشر على موقع هيئة العمل الخارجي الأوروبي، أن “مثل هذه الإجراءات، بما فيها قانون التظاهر الجديد، تنتهك حقوق الإنسان وتطلعات الشعب المصري”.