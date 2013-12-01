أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق :التحالف الدولي ضد داعش لم يحقق أهدافه في القضاء على التنظيم -
مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

آشتون: قانون التظاهر ينتهك حقوق المصريين

Google+ Print
آشتون: قانون التظاهر ينتهك حقوق المصريين آشتون: قانون التظاهر ينتهك حقوق المصريين

كاثرين آشتون

أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون عن قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان وتطبيق قانون التظاهر الجديد في .

وبحسب قناة روسيا اليوم جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم اشتون اليوم أن “الممثلة العليا تابعت بقلق كبير التقارير حول الأحداث الأخيرة في مصر”، معتبرة أن استخدام القوة والأحكام القاسية تعيق انتقال البلاد إلى الديمقراطية.

وأضاف البيان الذي نشر على موقع هيئة العمل الخارجي الأوروبي، أن “مثل هذه الإجراءات، بما فيها قانون التظاهر الجديد، تنتهك حقوق الإنسان وتطلعات الشعب المصري”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي