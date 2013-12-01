بالصور.. إضراب طلاب بالفيوم احتجاجا على دخول الأمن للجامعة

شهدت جامعة الفيوم، اليوم، إضراب عدد كبير من طلاب 5 كليات بالجامعة، وامتناعهم عن دخول المحاضرات، وكان أكثر الكليات من حيث نسبة الإضراب كلية الهندسة، التى وصل الإضراب فى بعض الفرق بها إلى 100 %، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بانتهاك الداخلية لحرمة الجامعة، ودخولهم للحرم الجامعى يوم الأربعاء الماضى، وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب لتفريق مظاهرة سلمية لهم داخل الجامعة، واحتجاز الطلاب داخل أسوار المدينة الجامعية.

حيث تجمع الطلاب اليوم ، فى الساحة المواجهة لكلية الهندسة، ورفعوا اللافتات التى تؤكد إضرابهم عن الدراسة، كما أعلن طلاب كليات العلوم والآداب والحاسبات والمعلومات والخدمة الاجتماعية المشاركة فى الإضراب.

> وكان قد أصدر اتحاد الطلاب بالجامعة، بيانا أعلنوا فيه الإضراب عن الدراسة وتعليق كافة أنشطتهم اعتراضاً على قمع الطلاب، إلى أن يتم تحقيق مطالبهم، والتى تتمثل فى تقديم رئيس الجامعة اعتذاراً رسمياً للطلاب، وإقالة مدير أمن الجامعة، والإفراج عن كافة الطلاب المقبوض عليهم، وإلغاء قرار فصل الطلاب من المدينة الجامعية، بدعوى تنظيم المظاهرات، والتعهد بعدم دخول أى قوات أمن إلى داخل الحرم الجامعى.

فيما شهدت عدد من الكليات انتظام الدراسة وعدم الاستجابة للإضراب.