مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تنضم لمجلس «حقوق الإنسان» الأممي كعضو أوروبي

قال مسؤول إسرائيلي، الأحد، إن تل أبيب ستنضم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كعضو في مجموعة أوروبا الغربية.

وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أنه تمت الموافقة على انضمام إسرائيل إلى مجموعة أوروبا الغربية في مجلس حقوق الإنسان، ومن المتوقع توجيه دعوة رسمية لها قريبًا.

وقطعت إسرائيل علاقتها مع المجلس عندما قرر، في مارس 2012، إطلاق أول تحقيق دولي مستقل حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعرّضت إسرائيل لانتقادات كثيرة بسبب سياسة الاستيطان المتزايدة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة، وقاطعت إسرائيل دورة خاصة للمجلس كانت مخصصة لها في 29 يناير الماضي، في سابقة تاريخية في هذه الهيئة.

وألمحت تقارير إعلامية إلى أن تل أبيب وافقت على تجديد التعاون مع المجلس بشرط قبولها كعضو في المجموعة الأوروبية.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، لم تكشف عن اسمه، القول: «تم قبولنا أخيرًا كعضو في مجموعة جغرافية في جنيف، مما يعني أن علاقاتنا مع هيئات الأمم المتحدة في جنيف ستصبح طبيعية بشكل أو بآخر»، وأضاف: «ستبدأ نهاية الاستثناء والتهميش الذي تعاني منه إسرائيل».

وكانت إسرائيل قررت، في أكتوبر الماضي، المشاركة في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للمرة الأولى، منذ 2012.