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وفاة مدير الهلال الأحمر برأس الخيمة أثناء رفع العلم

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وفاة مدير الهلال الأحمر برأس الخيمة أثناء رفع العلم وفاة مدير الهلال الأحمر برأس الخيمة أثناء رفع العلم

  توفي اليوم محمد زيد الشحي, مدير فرع الهلال الأحمر برأس الخيمة, اثر سقوطه واصابته بنزيف حاد في المخ, وكان الشحي يقوم أمس برفع علم الدولة أعلى مسكنه في منطقة الحيل برأس الخيمة، فاختل توازنه وسقط من سطح منزله, وتم نقله على الفور إلى مستشفى صقر في حالة حرجة جراء ما لحقت به من إصابات بليغة.

وأوضح عبدالله النعيمي مدير مسشفى صقر في رأس الخيمة ان الشحي تم نقله الى المستشفى ظهر أمس وتبين اصابته بنزيف في المخ, ادخل على اثره العناية المركزة بالمستشفى.

وأضاف: تدهورت حالة الشحي بدرجة كبيرة نتيجة الكسور في الجمجمة ادت فيما بعد الى توقف القلب, حيث تم عملية انعاشه مرتين.

وكشف ان فريقاً طبياً كان سيتولى نقل الفقيد الى احد مستشفيات أبوظبي, لكنه توفى قبل نقله.

وكان الشحي يحظى بحب وتقدير الاهالي برأس الخيمة بما قدمه من مساعدات للمحتاجين من الاهالي والمقيمين.

وقد شيع الاهالي اليوم جثمان الفقيد الى مثواه الاخير.
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