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ختام ورشة عمل إعادة تأهيل الشعاب المرجانية بإعلام الغردقة

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ختام ورشة عمل إعادة تأهيل الشعاب المرجانية بإعلام الغردقة ختام ورشة عمل إعادة تأهيل الشعاب المرجانية بإعلام الغردقة

اختتمت، اليوم الأحد، ورشة عمل إعادة تأهيل الشعاب المرجانية ببعض المناطق المتضررة بإعلام الغردقة، بحضور سامية محرز سكرتير عام محافظة البحر الأحمر.

وأقيم حفل الختام بمركز إعلام الغردقة، وحضر الحفل رئيس مجلس إدارة جمعية أبو سلامة بالبحر الأحمر، والدكتور مصطفى فوده مستشار وزارة البيئة للتنوع البيولوجى، والدكتور محمد عبد المغنى، والدكتور محمد أبو زيد استشارى المشروع، وعدد من المشاركين فى الورشة.

وتهدف الورشة الحفاظ على البيئة البحرية، بما فيها الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجى وحمايتها من المخاطر، وكذلك رفع الوعى البيئى وتنمية السياحة البحرية.

تضمن الختام عرضا تقديميا لأنشطة جمعية أبو سلامة، وعرضا لفيلم تسجيلى عن أنشطة المشروع ونتائجه، وفى النهاية مناقشة حول المشروع.

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