القرعة المحتملة للمونديال - سيناريوهات مجموعة الموت

ينتظر العالم يوم الجمعة المقبل ما ستسفر عنه قرعة كأس العالم 2014، مع أكثر من سيناريو محتمل لمجموعات أكثر سخونة من نظيراتها.

وسيتم الاعتماد على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات المتأهلة للمونديال لشهر أكتوبر في القرعة.

بحيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربعة مستويات حسب تصنفيها في شهر أكتوبر، قبل سحب القرعة.

فبجانب البرازيل المستضيفة، تأتي الفرق الأعلى في جدول تصنيف الفيفا عن شهر أكتوبر في المستوى الأول، وهي إسبانيا، ألمانيا، الأرجنتين، كولومبيا، بلجيكا، أوروجواي وسويسرا.

ويضم المستوى الثاني فرق أمريكا الشمالية الأربعة الولايات المتحدة، المكسيك، كوستاريكا والهندوراس مع المنتخبات الأربعة المتأهلة عن آسيا وهي اليابان، إيران، كوريا الجنوبية وأستراليا.

فيما تأتي منتخبات أفريقيا الخمسة في المستوى الثالث وهي كوت ديفوار، غانا، الجزائر، نيجيريا والكاميرون، وذلك مع فريقين من أمريكا الجنوبية هما تشيلي والإكوادور بالإضافة إلى فرنسا بطل العالم 1998.

فيما يضم التصنيف الرابع ثمانية منتخبات أوروبية هي هولندا، إيطاليا، إنجلترا، البرتغال، اليونان، البوسنة، كرواتيا وروسيا.

وقدم موقع "بليتشر ريبورت" تقريرا مفصلا عن السيناريوهات المتوقعة لمجموعات أشبه بالكوابيس لكل تصنيف.. أكثر سخونة بالنسبة للجماهير.

التصنيف الأول

السيناريو الأسوأ من حيث التصنيف لأي منتخب في هذا المستوى هو الوقوع الولايات المتحدة وتشيلي وهولندا في مجموعة واحدة.

إلا أن الأمر مختلف ربما يزداد صعوبة على إسبانيا أبطال العالم التي قد تقع في مجموعة واحدة مع الولايات المتحدة التي تعد أقوى منتخبات التصنيف الثاني، والتي فازت عليها بالفعل في كأس القارات 2009 بهدفين.

كما ستجد إسبانيا نفسها في مواجهة كوت ديفوار أفضل الفرق الإفريقية تصنيفا، وإنجلترا التي لم يهزمها الإسبان في أي مباراة رسمية منذ 1950.

في حين سينتظر سويسرا أكثر المجموعات سهولة، بمواجهة آستراليا أقل منتخبات التصنيف الثاني والإكوادور وكرواتيا.

التصنيف الثاني

السيناريو الثاني سيكون بوقوع الأرجنتين في مجموعة واحدة مع فريق من التصنيف الثاني وفرنسا وإنجلترا.

وقد تسفر القرعة أيضا عن مجموعة قوية تضم البرازيل المضيف مع أحد فرق التصنيف الثاني وغانا وهولندا.

التصنيف الثالث

تأمل المنتخبات الإفريقية التي تقع جميعها ضمن منتخبات التصنيف الثالث في قرعة مريحة.

ولكن ما مستقبل غانا التي تحلم آمال الأفارقة في تقديم أداء مماثل لما قدمته في مونديال 2010، إذا وقعت في مجموعة واحدة مع البرازيل واليابان وهولندا أو البرتغال مثلا؟.

السيناريو الأسوأ هو مجموعة تضم ألمانيا والولايات المتحدة مع فريق ضمن التصنيف الثالث مع هولندا.

فألمانيا لم تخسر أي مباراة طوال التصفيات، وستواجه في هذه الحالة يورجن كلينسمان مدربها السابق الذي حقق طفرة مع أولاد العم سام.

وستمثل مواجهة أي فريق من منتخبات التصنيف الثالث خطورة بالنظر إلى أن ثلاثة فقط منهم ودعوا المونديال من مرحلة المجموعات في النسخ الثلاثة الأخيرة، وتزداد الخطورة إذا أسفرت القرعة عن وقوع فرنسا وصيف مونديال 2006 أو غانا التي كانت قريبة من التأهل لنصف نهائي مونديال 2010.

ومن أجل حبكة أكثر درامية، فقد تسفر القرعة عن وقوع هولندا وصيف المونديال السابق في هذه المجموعة.

التصنيف الرابع

المنتخبات الأوروبية دائما تعاني في البطولات التي تقام خارج القارة العجوز، وهذا يظهر في تأهل ستة منتخبات أوروبية فقط لدور الـ16 في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، في حين تأهل 10 منتخبات لنفس الدور في مونديال 2006 بألمانيا.

في هذه ستجد إنجلترا نفسها في مواجهة نارية معتادة أمام ألمانيا، ومع الولايات المتحدة أفضل منتخبات التصنيف الثاني.. ومعها تشيلي التي خسرت منها مؤخرا في ويمبلي 2-0.

أيضا هولندا، ستجد نفسها في هذه الحالة في مجموعة واحدة مع البرازيل مستضيف البطولة والتي من المؤكد مواجهتها ستكون أصعب من مونديال 2010، وكوت ديفوار أعلى المنتخبات الإفريقية تصنيفا مع الهندوراس.

ولكن يظل السيناريو الأسوأ لمنتخبات التصنيف الرابع هو الوقوع في مجموعة واحدة مع البرازيل واليابان وفرنسا.