بالفيديو .. رقصات كهربا مع جماهير لوزيرن بعد هدفه القاتل

قدم محمود عبد المنعم "كهربا" جناح لوزيرن مجموعة من الرقصات مع جماهير فريقه عقب الفوز القاتل الذي حققه الفريق على مضيفه جراسهوبرز يوم السبت.

وسجل كهربا هدفا قاتلا لفريقه في مرمى جراسهوبرز فاز بفضله 2-1 ضمن الجولة 16 من الدوري السويسري.

وحضر اللقاء أكثر من مائة مشجع للويزيرن سافروا إلى مدينة زيورخ وقام معظمهم بتشجيع الفريق بعدما خلعوا ملابسهم رغم درجة الحرارة التي كانت دون الصفر.

عقب صافرة النهاية ذهب كهربا وزملائه إلى الجماهير وقاموا بالاحتفال معهم، وكان لكهربا نصيب كبير من تشجيع الجمهور.

ورفع لوزيرن رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن جراسهوبرز الوصيف خلف بازل المتصدر بـ30 نقطة.

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