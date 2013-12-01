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اعتداء عنصرى على امرأة مسلمة حامل فى مقاطعة لورين الفرنسية

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اعتداء عنصرى على امرأة مسلمة حامل فى مقاطعة لورين الفرنسية اعتداء عنصرى على امرأة مسلمة حامل فى مقاطعة لورين الفرنسية

أرشيفية

تعرضت امرأة شابة مسلمة حامل لاعتداء عنصرى من قبل أحد جيرانها بمنطقة تيونفيل بمقاطعة لورين الفرنسية الواقعة على الحدود مع ألمانيا.

وذكرت صحيفة “ريبوبليك لورين” اليومية الإقليمية – عبر موقعها الالكترونى اليوم الأحد – أن السيدة الشابة البالغة من العمر 24 عاما، وهي حامل في طفلها الثالث وترتدى الحجاب، تعرضت لهجوم من قبل أحد الجيران لدوافع عنصرية.

ونقلت الصحيفة عن السيدة التى تعرضت للهجوم قولها إن أحد جيرانها قام بإهانتها، قبل أن يدفعها أرضا حيث وقعت على شجرة ، وضغط قبضته على رقبتها مرددا كلمات مسيئة “العرق القذر”، “عودوا إلى بلادكم”، مما اسفر عن إصابتها بكدمات ورضوض.

وبحسب الصحيفة الإقليمية ، فإن المرأة المسلمة التى تعيش وزوجها منذ عدة أشهر في منطقة شعبية من تيونفيل، أنها وأسرتها تعرضوا لأعمال عنصرية مماثلة من قبل حيث وضع لهم “شرائح لحم الخنزير وقش الموز في صندوق البريد”، وتقدم الزوجان بشكوى للشرطة وبطلب للسلطات المختصة للانتقال إلى مسكن آخر.

أ ش أ

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