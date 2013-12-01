اليوم.. وقفة احتجاجية أمام مبني مديرية أمن المنيا احتجاجا على اختطاف مواطنين

قرر عدد من أهالي قرية هور تنظيم وقفة إحتجاجية اليوم أمام مديرية أمن المنيا تطالب بعودة الأمن الى محافظة المنيا وكف أيدي البلطجية عن أهالي جنوب محافظة المنيا على إثر اختطاف اثنين من أهالي قرية هور التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وقد قدم أهالي المختطفين إخطارا لمديرية أمن المنيا بنيتهم تنظيم مظاهرة امام مديرية امن المنيا وعلى حد قولهم سنقوم بالتظاهر أمام المديرية سواء وافق الأمن على طلب المتظاهر أم لا .

يذكر أن الاثنين الذين اختطفا هم هانى صليب ثابت 34 سنة ،وائل جميل مشالى ، حيث طلب الجناة الذين اختطفوهم مبلغ نصف مليون جنيه للإفراج عنهم .