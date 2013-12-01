تعرف على فوائد الكاجو والفستق والبندق واللوز وعين الجمل

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الماضى، تقريراً أشادت فيه كثيراً بالفوائد الصحية والقيمة الغذائية العالية للمكسرات بمختلف أنواعها، وأكدت أنها تساهم فى تمديد حياة الإنسان بشكل افتراضى، وتحد من خطر الإصابة بالسرطان كما تقوى الذاكرة.

وإليكم أبرز المعلومات والحقائق المتعلقة بمختلف أنواع المكسرات:

> 1.اللوز: وهو يحتوى على كميات كبيرة من الألياف والكالسيوم وفيتامين "ب2" وفيتامين "هـ"، وكما توجد به كميات لا بأس بها من البروتينات والحديد والماغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك، وهو ضرورى لتعزيز صحة العظام والأسنان.

2.المكسرات البرازيلية: وهى غنية بعنصر السيلينيوم "أقوى المضادات الأكسدة المعروفة" والماغنيسيوم، ونظراً لاحتوائها على قدر كبير من السعرات الحرارية فهى تعد نوع المكسرات الأفضل للرياضيين وإمداد الإنسان بالطاقة.

3.الكاجو: وهو غنى جداً بالحديد والزنك، وهما يساهمان فى تعزيز قدرة القدرة على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم كلها، وتعزيز المناعة وتقليل فرص الإصابة بالأمراض.

4.البندق: وهو معروف بطعمه اللذيذ ويعزز صحة الجسم بشكل عام، وهو غنى بالبروتينات والألياف والكالسيوم والحديد والماغنيسيوم، وكما أنه عنى بفيتامين "هـ" والذى يعزز صحة البشرة.

5.الفول السودانى: وهو غنى جداً بالبروتينات وحمض الفوليك والنياسين، وهو من أشهر المكسرات المعروفة وأوسعها انتشاراً بين الناس نظراً لسعره الزهيد، وهو غنى جداً بمضادات الأكسدة التى تحارب السرطان.

6.الفستق: وهو غنى بالبوتاسيوم، وكما أنه يحتوى على ثلاثة أضعاف كميات فيتامين "ب6" الموجودة فى أى مكسرات أخرى، وكشفت دراسة أجريت فى عام 2011 أن الفستق قد يحد بشكل كبير من مشكلة ضعف الانتصاب.

7.عين الجمل: وهو غنى بالعديد من مضادات الأكسدة، وكما يحتوى على الحمض الدهنى "أوميجا-3"، والمعروف بدوره فى الحماية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، وكما أنه يساهم فى خفض مستويات الكولسترول بالدم.

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