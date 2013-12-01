أطباء: "الفيمتو ليزك" أحدث تقنيات تصحيح الإبصار

قال الدكتور حازم عبد الرحمن إسماعيل، استشارى جراحة العيون والليزك، إن الليزك من أشهر عمليات تصحيح الإبصار، مشيرا إلى أن هذه العملية يتم فيها رفع شريحة رقيقة من القرنية ثم يقوم جهاز "الاكزايمر ليزر" بتعديل تكور القرنية حسب ضعف الإبصار الموجود عند المريض لتصحيح هذا الضعف، ثم تعاد شريحة القرنية مكانها.

وأوضح د.حازم عبد الرحمن أن جهاز ليزر الفيمتو ثانية هو أحدث التقنيات فى مجال تصحيح الإبصار بالليزر وهو يستخدم ومضات ضوئية فائقة السرعة، هذه الومضات قادرة على إحداث فقاعة غازية متناهية الصغر على عمق يحدده الجراح بدقة شديدة، وجهاز ليزر الفيمتو ثانية يستطيع تكوين عدد هائل من هذه الفقاعات على مسافات متقاربة جدا، بحيث يشكل مجموع هذه الفقاعات مقطعاً فى طبقات القرنية يمكن تشكيله بدقة شديدة وبأى شكل يحدده الجراح عن طريق برنامج حاسوب فائق الذكاء والسرعة، مما يعطى جراح القرنية إمكانيات هائلة بلا حدود لإعادة تشكيل طبقات القرنية.

وأضاف عبد الرحمن أن طبيب العيون يستخدم أيضا جهاز ليزر الفيمتو ثانية لعمل شريحة بالقرنية، حيث تحدد مواصفاتها بدقة شديدة لا تعتمد فقط على مهارة الجراح ولا تتأثر بخصائص القرنية ولا تختلف من مريض لآخر.

وأكد عبد الرحمن أن هذه الشريحة تتم عن طريق عمل طبقة من فقاعات الغاز على نفس المسافة من سطح القرنية وبالمواصفات التى يحددها الجراح، ثم ينتقل المريض لجهاز "الاكزايمر ليزر"، حيث يقوم الجراح برفع هذه الشريحة حتى يتسنى لجهاز "الاكزايمر ليزر" تصحيح ضعف الإبصار الموجود عند المريض فى طبقات القرنية الداخلية، والذى يمكن إعادة تشكيله تفصيلياً ليتلاءم مع مواصفات كل مريض على حدة، ثم تعاد شريحة القرنية مكانها بدقة شديدة حيث تلتئم فى ساعات معدودة.

وأضاف "حازم"، أن الشريحة عند إعادتها لمكانها بعد عمل "الاكزايمر ليزر" تكون أكثر ثباتاً وتماسكاً، نظراً لأن حافة الشريحة يتم تصميمها هندسياً، بحيث تستقر فى مكانها تماماً، وهذا يقلل كثيراً احتمالات حدوث تعرجات فى هذه الشريحة ويمكن المريض من استعادة نشاطه فى أسرع وقت بعد الليزك.

وأوضح عبد الرحمن، أن هذا الجهاز يساعد فى تحديد مقاسات الشريحة ومواصفاتها بدقة متناهية، خاصة من حيث السمك مما يتيح للجراح إمكانية تصحيح ضعف النظر المتوسط والشديد مع الحفاظ على حد الأمان لسمك القرنية المتبقى بعد الاكزايمر ليزر.

وأضاف أن الجهاز لا يتأثر بمواصفات قرنية المريض مثل قطر القرنية أو تحدبها أو سمكها مما أتاح الفرصة للعديد من المرضى والذين لم يكن ممكناً إجراء الليزك لهم بالطريقة التقليدية أصبح من الممكن إجراء الفيمتو ليزك بنجاح تام.

وأوضح أن المريض يشعر براحة تامة، حيث يتم عمل الشريحة فى ثوان معدودة دون أن يشعر المريض بأى ضغط أو اختفاء لحظى للضوء وبراحة تامة.

وأكد أن النتائج العملية قد أظهرت أن الآلاف ممن أجريت لهم عملية الفيمتو ليزك كانت قوة النظر لديهم أفضل من الليزك التقليدى، كما أن نوعية الرؤية كانت أفضل وخاصة الرؤية الليلية.

كما أظهرت النتائج أيضاً أن نسبة حدوث الجفاف أقل فى حالات الفيمتو ليزك كما أن استعادة العين لقدرتها على إفراز الدموع أسرع وذلك لإمكانية استخدام شريحة أرق مع تعديل وضعها لتتلاءم مع حالة كل مريض.

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