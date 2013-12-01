وقفة لعاملين بمستشفى العباسية النفسية ضد اتهامها بالاتجار بالأعضاء

نظم عدد من الأطباء العاملين بمستشفى العباسية للصحة النفسية، اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام العيادات الخارجية بمقر المستشفى، اعتراضا على ما وصفوه بتشويه سمعة المريض والطب النفسى.

وطالب المشاركون بالوقفة وعلى رأسهم مدير المستشفى بتفعيل دور المجلس القومى والمجالس الإقليمية للصحة النفسية ونشر الوعى ببنود قانون رعاية المريض النفسى رقم 71 لسنة 2009، كذلك مخاطبة النائب العام بضرورة حضور ممثل قانونى عن أى مستشفى نفسى فى حالة التقدم لبلاغ ضده.

وتأتى هذه الوقفة على خلفية البلاغ المقدم من شقيق أحد المرضى النفسيين يتهم إدارة المستشفى بالاتجار فى أعضاء شقيقة دخوله إليها وخروجه منها بإرادته الكاملة وفقا للقانون، الأمر الذى أثبته اللجان المستقلة التى حققت فى هذه الواقعة.