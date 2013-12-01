ثلاث نقاط ملفتة في إطلالات النجمات لشهر نوفمبر

كان هذا الشهر حافلاً بإطلالات عديدة لأجمل النجمات، حيث شاهدنا أجمل النجمات متألقات في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية "AMA 2013"، وأبهرتنا كل من Elizabeth Banks و Jennifer Lawrence في إطلالاتهما الأخاذة في جولة الترويج للفيلم الجديد "Catching Fire" ، شاهدي جميع إطلالاتها في هذه الجولة هنا.

ومع ذلك تعددت في هذا الشهر إطلالات النجمات الكاجوال أثناء تجولهنَّ في الشوارع وقضاء المهام اليوميّة، وقد لفتتنا ثلاث نقاط، وهي:

- العائلة المالكة في بريطانيا كان لها حضور بارز في إطلالات هذا الأسبوع، فقد ظهرت دوقة كامبريدج Kate Middleton بإطلالات عديدة كان آخرها إطلالتها بفستان أسود قصير في حفل "SportsAid Ball" (شاهدي تفاصيل إطلالتها هنا)، كما ظهرت شقيقتها Pippa بفستان أسود رائع من "Emilia Wickstead"، إضافة إلى الدوقة Camilla التي ظهرت في إطلالة سهرة ملكيّة مؤخراً.

- اللون الرمادي اكتسح إطلالات النجمات في هذا الشهر، فقد ظهر في إطلالاتهنَّ على السجادة الحمراء كما في إطلالة كل من: Jena Malone بفستان من "Valentino "، وإطلالة Jennifer Lawrence بفستان رائع من "Dior "، بالإضافة إلى الإطالة العصريّة التي ظهرت بها Kylie Jenner، كما شاهدنا هذا اللون في إطلالة كاجوال جميلة للعارضة Miranda Kerr.

- يبدو أن الإطلالات السوداء بالكامل تحظى بإعجاب النجمات في الأجواء الباردة، فقد تكررت بشكل كبير في هذا الشهر، حيث ارتدته النجمة Jennifer Lopez في احتفال عشاء تكريمي أقامه مصمما "Dsquared2"، كما اختارته كل من: Karlie Kloss ،Emmy Rossum، و Angelina Jolie .

شاهدي معنا إطلالات النجمات في شهر نوفمبر 2013 وتوجي معنا أجمل إطلالة.

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