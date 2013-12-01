وصفات لتقشير البشرة من السكر!

لِمَ قد تطرأ الحاجة إلى وصفة لصنع مقشّر من السكّر في المنزل؟! قد ترغبين في التخلص من التشقّقات في رجليك! بالتالي، يمكن لوصفة منزلية أن تحلّ هذه المشكلة بين ليلة وضحاها. بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاجين إلى إزالة الخلايا الميتة التي قد تبقى مترسّبة بعد انقضاء فصل الصيف.

ويتعين عليك وضع مقشّر ناعم من السكّر مرة في الأسبوع على شفتيك لإعادة الشباب إليها وللمساعدة في امتصاص مرهم الشفاه. وبعبارات أخرى، إنك بحاجة ماسة إلى مقشّر من السكّر، خصوصاً إن كان منزليّ الإعداد.

1.وصفة سهلة: أليس لديك الوقت الكافي للتركيبات الصعبة؟ إذاً ستحبّين جداً هذه الوصفة، التي تقدّم لك بشرة ناعمة وترطيباً إضافياً. امزجي ملعقتين كبيرتين من السكّر بربع كوب من زيت الزيتون وقطرات قليلة من زيت البابونج الأساسيّ، وستحصلين على مقشّر يمكن استعماله، أينما تشائين، على البشرة قبل تطبيق المرطب.

2.مقشّر من السكّر والنعناع: أنت بحاجة إلى مزج كوبين من السكر الأبيض وربع كوب من زيت جوز الهند (أو زيت اللوز) وإضافة 4 إلى 5 قطرات من زيت النعناع الأساسي. من المفضل استعمال هذا المقشّر على جسمك، لا على وجهك أو شفتيك (يمكن للنعناع أن يؤذي المناطق الحساسة).

3.مقشر من السكّر والليمون: يمكنك استعمال هذا المقشّر على شفتيك أو وجهك أو جسمك. أنت بحاجة إلى كوب من السكر الأبيض أو الأسمر ونصف كوب من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من قشر الليمون وقطرتين أو ثلاث من زيت الليمون الأساسي، إن أردت أن تفوح رائحة رائعة من المقشّر. امزجي كلّ هذه المكونات مع بعضها البعض، وضعيها في وعاء زجاجيّ مضغوط.

4.مقشّر من السكر والجريب فروت: إنها وصفة رائعة تستفيد من فاكهة الجريب فروت الزهرية التي تشكّل مصدراً رائعاً لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تغذّي البشرة. أنت بحاجة إلى ملعقتين كبيرتين من السكّر وملعقة كبيرة من زيت بذور العنب، وأربع ملاعق كبيرة من السكّر الأبيض وقطرتين من زيت الجريب فروت الزهري الأساسي وربع كوب من عصير الجريب فروت.

امزجي المكونات جيداً، وتحصلين على مقشر منزلي ممتاز، لن تستعملي أفضل منه، للحصول على بشرة نضرة وشابة.

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