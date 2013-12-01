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نجاة مسئول محلى بالعراق من محاولة اغتيال بهجوم مسلح بمحافظة واسط

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نجاة مسئول محلى بالعراق من محاولة اغتيال بهجوم مسلح بمحافظة واسط نجاة مسئول محلى بالعراق من محاولة اغتيال بهجوم مسلح بمحافظة واسط

نجا شيخ عموم " ألبو بدر" اليوم الأحد، من محاولة اغتيال بهجوم مسلح على منزله جنوب مدينة الكوت مركز محافظة واسط، التى تبعد بنحو 180 كم جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمنى بالمحافظة، إن مسلحين مجهولين هاجموا صباح اليوم الأحد، منزل شيخ عموم ألبو بدر أحمد صلاح عزيز العاتى بمنطقة الحى، مما أسفر عن أضرار مادية، دون أن يصاب العاتى بأذى.

وأضاف المصدر أن اشتباكا جرى عقب الهجوم بين قوة أمنية والمهاجمين أسفر عن اعتقال اثنين من منفذى الهجوم.
> وتعد محافظة واسط ومركزها مدينة الكوت من المحافظات المستقرة أمنيا، باستثناء بعض المناطق الشمالية التى تشهد بين الحين والآخر، عمليات عنف تستهدف قوات الأمن التى تقوم بحملات دهم وتفتيش فى تلك المناطق.
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