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وزير دفاع ليبيا: حدودنا مع تشاد والنيجر ستكون مؤمنة بحلول العام المقبل

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وزير دفاع ليبيا: حدودنا مع تشاد والنيجر ستكون مؤمنة بحلول العام المقبل وزير دفاع ليبيا: حدودنا مع تشاد والنيجر ستكون مؤمنة بحلول العام المقبل

أكد وزير الدفاع الليبى، عبد الله الثنى، أن حدود ليبيا الجنوبية مع تشاد والنيجر ستكون مؤمنة بحلول العام المقبل بتقنية مراقبة عبر الأقمار الصناعية لتتبع حركة الآليات والأفراد التى تخرق الحدود.

وأوضح الثنى- فى سياق مقابلة مع قناة "العربية" اليوم الأحد،- أنه سيتم التعامل مع الخروقات التى ستكشف عنها الأقمار الصناعية إما بطائرات مروحية أو بدوريات تتحرك سريعا إلى مكان الحدث.
> وقال وزير الدفاع الليبى "إن الليبية تسعى حاليا لتأمين كافة المدن وخروج الجماعات المسلحة منها ".. مشيرا إلى ضرورة قيام الثوار قبل نهاية هذا العام بالاختيار إما للانضمام للجيش أو الشرطة أو الحياة المدنية.
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