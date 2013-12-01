راموس ينفي الخلاف مع بيريز ويهديه قميصه

نفى سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد التقارير التي أشارت إلى خلافه مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز بإهدائه قميصه عقب مباراة ريال بلد الوليد يوم السبت.

وكانت تقارير قد زعمت أن راموس تعمد تجنب مصافحة بيريز خلال حفل شركة (أودي) للسيارات الراعية للنادي الملكي.

وبالتزامن مع تلك الأنباء كشف تقرير إخباري لإذاعة (كادينا سير) اليوم الجمعة أن فلورنتينو بيريز حدد مبلغ 65 مليون يورو لبيع راموس حتى ولو لغريمه برشلونة.

ولكن صحيفة "ماركا" ذكرت أن راموس أهدى قميصه إلى بيريز وكتب عليه "إلى الرجل الذي أتى بي إلى ريال مدريد".

وقال راموس عقب المباراة: "أتمتع بعلاقة قوية دائما مع بيريز، وقد اختلف معه في الرأي مثلما اختلف مع والدي".

وأوضح "لا أطلب امتيازات مادية إضافية أو تجديد التعاقد، فأنا أريد أن اعتزل في ريال مدريد، فخلافاتي مع بيريز غير مادية".