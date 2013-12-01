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إطلاق التقرير الإقليمى عن مرض الإيدز بمشاركة وزيرة الصحة اليوم

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إطلاق التقرير الإقليمى عن مرض الإيدز بمشاركة وزيرة الصحة اليوم إطلاق التقرير الإقليمى عن مرض الإيدز بمشاركة وزيرة الصحة اليوم

تشارك الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، بمؤتمر إطلاق التقرير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة، المشترك المعنى بمرض الإيدز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمناسبة اليوم العالمى للإيدز، بحضور الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.

وتشير إحصائيات برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن تعتبر دولة ذات معدل انتشار منخفض للإصابة، بمعدل أقل 0,02%، مع وجود ميل للتركز الوبائى فى بعض الفئات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة، طبقاً لدراسات المسح السلوكى الحيوى ٢٠٠٦ و٢٠١٠، ويبلغ المعدل التقديرى لحدوث العدوى أقل من ٤ لكل مليون مواطن.

ووفقا للبرنامج، وصل عدد المتعايشين مع فيروس الإيدز عام ٢٠١٢ فى إقليم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 267 ألف شخص، وفى السنوات الأخيرة تأثرت الكثير من البلدان بسبب الاضطرابات والنزاعات الاجتماعية والسياسية وبشكل تراكمى، قد تكون لهذه التطورات آثار جادة بالنسبة لأوبئة فيروس نقص المناعة البشرى فى المنطقة، فالاضطرابات والنزاعات لا تعطل تنفيذ برامج الوقاية والتثقيف، وتتدخل فى تقديم الخدمات فقط، بل قد تخلق أيضا نوعية الظروف ونقاط الضعف التى تؤدى إلى تفاقم أوبئة الفيروس.

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