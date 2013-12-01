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فايز المالكي وفهد مطر في دويتو إنشادي حزين

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فايز المالكي وفهد مطر في دويتو إنشادي حزين فايز المالكي وفهد مطر في دويتو إنشادي حزين

حظي الدويتو الذي جمع بين الفنان فايز المالكي وفهد مطر تحت عنوان (راحو وتركوني )على زيارة أكثر من 500 ألف زائر خلال الـ48 ساعة الأولى من نشره على موقع يوتيوب .
وتدور فكرة الدويتو الذي تم تسجيله قبل أيام في الرياض حول فقد الوالدين والمعاناة بعدهما، واحتوى الدويتو على خمسة أبيات شعرية شارك في كتابتها كل من فايز المالكي والشاعرين مناحي الحصان وسعد الخريجي، وتولى خالد العليان تلحين الأبيات الشعرية التي توشحت بالحزن، على طريقة الشيلات التي أخذت في جذب فئات واسعة من المستمعين في الآونة الأخيرة؛ كونها من الموروث الشعبي.
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