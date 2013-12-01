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أناقتكِ بألوان العلم الإماراتي

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أناقتكِ بألوان العلم الإماراتي أناقتكِ بألوان العلم الإماراتي

تحتفل الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني هذا الأسبوع، وبالتأكيد لا يوجد طريقة أجمل من الأزياء للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

يتميّز العلم الإماراتي بألوانه الرائعة التي تحوي الأبيض، والأسود، والأحمر، والأخضر، وقد جمعنا لكِ في الصور أعلاه أجمل ما عرضت دور الأزياء العالميّة في موسم خريف وشتاء 2014 بهذه الألوان الأربعة.

درج اللونان الأبيض والأسود منذ عدة مواسم، وشاهدناهما يجملان أجمل الإطلالات التي ظهرت على منصات العروض هذا الموسم، منها: عرض المصمم اللبناني إيلي صعب، و Alberta Ferretti ، و Christian Dior، كما ظهر اللون الأحمر في معظم العروض، وزيّن إطلالات مجموعة من عارضات "Dolce & Gabbana " بصورة جميلة وتصاميم أخاذة، وقد لفتنا تنوع درجات اللون الأخضر بين الفاتح والزيتي المناسب لفصل الشتاء في عروض دار "Gucci" و "Prada".

شاهدي معنا كيف ظهرت ألوان العلم الإماراتي على منصات العروض العالميّة.

 

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