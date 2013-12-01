سول تجرى محادثات مع واشنطن وبكين واليابان بشأن القضايا الأمنية

أعلنت كوريا الجنوبية عزمها إجراء محادثات استراتيجية مع الولايات المتحدة والصين واليابان خلال شهر يناير المقبل بهدف التعامل مع التحديات الأمنية المتنامية التي تواجه منطقة شمال شرق آسيا.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ، اليوم الاحد ، عن مصادر بالحكومة الكورية قولها أن هذه المحادثات تأتي في الوقت الذي اعلنت فيه الصين عن رسم منطقة دفاع جوى فى بحر الصين الشرقي والتي تتداخل مع خطوط لمناطق حدودية مماثلة اقامتها سول وطوكيو، إلى جانب مساعي اليابان لانتهاج سياسة “عدائية” بشأن حقها في الدفاع الجماعي والتي تسمح لليابان بارسال قوات الى خارج حدودها.

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