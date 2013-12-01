صحفي أمريكي شهير: اتفاق إيران النووي قد ينهي وجود الصهيونية في الشرق الأوسط

اعتبر الصحفي الأمريكي الشهير ومؤسس التحالف الإسلامي المسيحي اليهودي ” كيفين باريت “أن مخاوف إسرائيل من اتفاق طهران النووي مع السداسية الدولية سيمهد الطريق لشرق أوسط ينعم بالسلام في شتى أرجائه وهو الأمر الذي يمكن أن ينهي وجود الصهيونية.

وقال باريت في تصريحات لقناة (برس تي في) الإخبارية الإيرانية اليوم الأحد “إن مخاوف إسرائيل الفعلية ليست من برنامج طهران النووي، فالتهديد الحقيقي للصهيونية هو وجود شرق أوسط مستقل مزدهر ينعم بالسلام”.. مشيرا إلى أن ردود الفعل الغاضبة من قبل إسرائيل تجاه أمريكا بعد إبرام اتفاق جنيف النووي يظهر كم رعب تل أبيب من العلاقات السلمية بين الغرب وإيران.

وتابع يقول “إذا نجح الاتفاق النووي الإيراني، واعترف الغرب رسميا بوجود إيران مستقلة كأكبر لاعب في منطقة الخليج العربي، سنعيش في عالم جديد لا يسيطر فيه الصهاينة على السياسة الخارجية الغربية، ومثل ذلك العالم لن يكون به مجال أكبر لدولة إسرائيل الكبرى بسياستها في الفصل العنصري الآخذة في التوسع”.

وألمح إلى أن إسرائيل لا تزال تستخدم النزاع النووي الإيراني مع الغرب لتشتيت الانتباه عن استمرارها في سرقة المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن تفعيل الاتفاق النووي سيجعل جميع الأعين تتجه نحو فظائع الإبادة العرقية الصهيونية التي تتم في فلسطين المحتلة.

يذكر أن اتفاقا أبرِم بين إيران والسداسية الدولية في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي حول برنامج طهران النووي، وبموجب الاتفاق فسيتم رفع العقوبات المفروضة على إيران تدريجيا والإفراج عن مليارات الدولارات من عائدات إيران النفطية المحظورة مقابل قيامها بالحد من برنامجها النووي.

أ ش أ